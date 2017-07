+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 5 juillet 2017.

Jean-Michel Bazire : un jour sans à Vichy mercredi 5 juillet

Ce devait être le driver à suivre mais rien ne s'est passé comme souhaité. Il n'a terminé que 6ème du quinté, le Prix de Vincennes, puis a été distancé à deux reprises à 2/1. Sur huit courses, il n'en a remporté que deux, la 3ème avec Avrik de Guez et la 7ème avec Cyrano du Pont. Bon, il avait encore trois courses pour se rattraper. À noter un beau succès de la pouliche Energie d'Echal dans la 4ème course. Entraînée par Didier Dauverné, elle n'en restera pas la.

Le Prix de la Manche sans doute le beau quinté de dimanche 9 juillet

C'est une des épreuves recherchées du meeting d'Enghien, et ils sont encore 18 au départ. Toutes les montes sont déclarées, donc cela devrait passer. À noter que dans cette épreuve, JMB sera supplée par Alexandre Abrivard au sulky d'Uza Josselyn, sans doute la favorite.

Arnaud Démare a déjà battu un trotteur !

C'était il y a un peu plus de deux ans à Vincennes, en nocturne, dans un match trotteur/cycliste qui opposait Pierre Vercruysse et son cheval à celui qui a remporté mardi 4 juillet sa première étape sur le Tour de France, avec en prime les commentaires de Daniel Mangeas. Ce fut un sprint de 400 m où le cycliste a été le plus fort, alors que sous l'effort, le cheval se mettait au galop. Bravo et on attend une revanche pour bientôt.

Tantheem, une note gagnante

Je vous avais signalé les débuts prometteurs et malheureux de Tantheem à Chantilly il y a quelques semaines. Elle avait perdu 20 m au départ avant de revenir terminer 2ème. La jeune pousse de Freddy Head s'est imposée pour sa deuxième course à Deauville ce mercredi 5 juillet, et sans coup férie avec cinq longueurs d'avance. Elle est à suivre.

Un coup de deux rare pour lui

L’entraîneur deauvillais Markus Nigge a remporté deux épreuves dans cette même réunion de Deauville, dont une pour des inédites. Tant mieux pour lui.