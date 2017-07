+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 6 juillet 2017.

Affaire du cobalt : un an de suspension pour Fabrice Souloy en Suède

C'est moins que la Norvège, qui lui a infligé 15 ans de suspension, mais c'est autant qu'en France, où il est suspendu dans l'affaire du Cobalt jusqu'à la fin de l'année. Reste à savoir ce qui se passera après chez nous pour l’entraîneur, dont les chevaux sont confiés à Philippe Billard.

Maryline Eon championne du monde

C'est son année. Après être devenue la première femme à monter dans le Prix de Diane, pour une 8ème place correcte, elle a donc remporté en Suède la première édition des Lady Jockeys World Championships grâce à deux victoires et plusieurs places. Elle monte le matin à l'entrainement chez Alain Couétil, dans l'ouest.

Aufor de Mire en plein dans la cible

Il était bien engagé dans le quinté d'Enghien jeudi 6 juillet, le Prix de la Porte de Charenton, et il s'est imposé avec plusieurs longueurs d'avance, ce qui lui aurait valu au galop une forte pénalité au poids. Mais au trot, seul le compte en banque est important. Amarilla de Rabut, elle, n'a couru que 20 m hélas, le temps d'être disqualifiée.



À noter que les 2ème et 3ème, David Thomain et Éric Raffin, devisaient gentiment sans s'en faire dans les vestiaires jusqu'à 10 minutes du départ de la course. J'étais là. Bon, une décontraction payante.

Premier quinté de l'été à Cabourg vendredi 7 juillet

C'est le Prix de Valérianes, en nocturne, à 20h15, avec encore deux bons favoris (voir mon pronostic).