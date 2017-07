Des Prix Romain Bardet, Pierre Rolland, Thibaut Pinot et Chris Froome en Autriche

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 7 juillet 2017.

Nos vidéos

Les dernières avant début août et un retour en force pour le meeting de Deauville. Il y a trois interviews pour, attention, le quinté de samedi 8 juillet à Enghien, le Prix de la Manche. C'est du lourd avec Franck Nivard, David Thomain et Alexandre Abrivard. À voir et revoir.

Fabrice Souloy n'aura pas 15 ans de suspension en France, c'est sûr

Il faut, en gros, compte tenu des prix et des habitudes nordiques, diviser par trois au moins ce qui est prévu là-bas, m'a signalé Guillaume Maupas, lequel a ajouté que les commissaires du trot se saisiront du dossier lorsqu'ils auront reçu notification des autorités scandinaves sur le sujet. Fabrice Souloy est pour le moment suspendu jusqu'au 1er janvier 2018 et il risque au maximum donc 5 ans, mais ce sera à coup sûr moins .

Premier volet du triptyque d'Enghien samedi 8 juillet

C'est le Prix de Berlin, qui est réservé aux meilleurs 3 ans, avant les Prix de Rome et Henri Cravoisier. Un Hollandais en est le favori, il s'appelle Hambo et reste sur un beau succès il y a 3 semaines.

Une information sympathique de Paris Turf

Dimanche 9 juillet, dans une réunion en Autriche, les courses porteront les noms des champions cyclistes français engagés dans le Tour de France, et pas que d'ailleurs puisqu'il y aura des Prix Romain Bardet, Pierre Rolland, Thibaut Pinot ou Chris Froome, qui ne seront pas là évidemment pour honorer l’événement. Alors pourquoi cette initiative ? Je ne le sais pas vraiment.