Christophe Soumillon prend son joker, La journée de dimanche sous le signe de la reconversion

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 8 juillet 2017.

Christophe Soumillon prend son joker

Il est en effet à pied de ce samedi jusqu'à mardi prochain mais il va monter toute le réunion de dimanche à Chantilly puisqu'il a décidé de prendre son unique joker de l'année à cette occasion . À mon avis c'est pour le Prix Jean Prat qui est le groupe 1 du jour ou il monte Thunder Snow un Bon Godolphin britannique qui est co-favori de la course avec le Fabre invaincu Trais Fluors.

La journée de dimanche sous le signe de la reconversion

L'hippodrome de Chantilly verra en effet des démonstrations équestres entre les courses réalisées par des anciens galopeurs recyclés par l'association Au Delà des Pistes. Elle offre en effet une nouvelle vie aux chevaux de courses notamment dans les loisirs équestres . Cirrus des Aigles sera une nouvelle fois présent et pour l'occasion l'entrée sera gratuite sur le champ de courses.

La 2ème étape du TGV à La Capelle

C'est une belle épreuve qui a lieu en semi nocturne et en 5ème course vers 18h35. Il n'y a que 1609 m à parcourir pour les 8 concurrents engagés et 2 favoris : Up And Quick drivé par Nivard, le tandem gagnant de la première des 4 étapes de ce tournoi de vitesse et Billie de Montfort associée à David Thomain. Un 3ème luron peut jouer les trouble fête, Venkatesh surprenant second de Timoko récemment à Enghien.

La réunion de Baden en Autriche sous le signe du vélo

Je vous en ai parlé hier mais ce n'est pas un gag puisque l'on peut parier en France sur cette réunion 6 à partir de 18h20. Il y a 4 épreuves de trot dont les prix sont donc le prix Romain Bardet , le prix Pierre Rolland, le prix Thibaut Pinot (une course pour amateurs !) et le prix Chris Fromme qui est la course la mieux dotée ce dimanche. Ils sont 13 au départ et le favori drivé par le belge bien connu Jos Verbeeck est King Of The World ! Bon, c'est Froome !

Un quinté qui laisse perplexe

C'est le moins à Enghien ou ma dernière minute Violine Mourotaise a été disqualifiée dès le départ de même que Best Buissonay (2 vidéos out sur 3 puisque l'autre a gagné) et que derrière Uza Josselyn ,Unero Montaval a resurgit après des tentatives particulièrement décevantes dans des lots moins relevés et encore Unero a même failli l'emporter. Je sais bien que ce peut être un aléa des courses mais ma mémoire me rappelle que la même écurie nous a déjà fait le coup dans un quinté remporté à plus de 70/1. Bon pas d'enquête, tout va bien.