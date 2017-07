+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 9 juillet 2017.

Aubrion du Gers facile

Le champion de JMB s'est imposé nettement, comme attendu, samedi 7 juillet dans le Grand Prix du Conseil Municipal à Vichy, et a donc remporté ses 54.000 euros en 3 minutes qui le font devenir maintenant millionnaire à 7 ans. Il a devancé Tallien et la surprenante Venus de Bailly, ressuscitée.

Des voitures à gagner en août à Deauville

L'hippodrome s'est associé, en effet, avec la marque Renault pour offrir durant tout le meeting, via un tirage au sort sur les billets d'entrée, 16 Twingo et 2 Captur. Avis aux amateurs, les véhicules sont neufs.

Violine Mourotaise à reprendre

Ma dernière minute dans le quinté du samedi 7 juillet à Enghine, le Prix de la Manche, qui était la 2ème favorite de la course a, on le sait, été distancée dès le départ du quinté. Selon David Thomain, elle a trébuché au début et il faut donc la rejouer. Dont acte.

Super, les quintés du week-end !

N'importe quoi samedi 7 juillet à Enghien et pareil le lendemain à Chantilly, même si on a frôlé de peu le tiercé. Dans le Prix de la Manche, les bons chevaux ont été distancés. Dans le Prix de la Forêt de Chantilly, ils ont été enfermés, comme Sans Peur, ou sans gaz pour Thisbi. Bref, cela fera moins d'argent à recycler, d'autant que le quinté de lundi à Compiègne n'est guère intéressant . Et dire que certains s'étonnent qu'il y ait moins d'enjeux aux courses.