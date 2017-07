L'échappée belle de Jean-Michel Bazire

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 9 juillet 2017.

L'échappée belle de JMB

Il ne connaissait pas Défi Somolli dans la 5e épreuve de Vichy, qui était le concurrent le moins riche avec 15.000 euros seulement à son compte en banque. Il a pris la poudre d'escampette style Abano As / Verbeeck (pour les plus anciens) et il a été au bout à 11/1. Du bel ouvrage et pas d'émotions pour ses preneurs.

De nombreux non partants à Compiègne

9 dont 2 dans le quinté, soit autant que dans la 4e course ! Les pluies sont sans doute responsables avec l'état du terrain.

Eric Saint Marin se débrouille bien

Il n'a qu'un petit effectif de moyenne qualité mais il a des résultats. Après Falcolina, Prince Normand lui a offert un second quinté et on se rappelle qu'il n'avait pas hésité à présenter une pouliche au départ du Diane. Il mérite de nouveaux propriétaires.

Thierry Duvaldestin a de la relève

Ses 2 fils suivent ses traces et ils gagnent. Le plus âgé, Clément, le partenaire de Cheltenham, a remporté encore 2 courses dimanche à Saint Malo et le plus jeune, Théo, en a gagné une belle dernièrement en province également. Bon sang ne saurait mentir.

Il devrait y avoir une superbe course à Mons mi août prochain

En effet, Bold Eagle, Timoko et Aubrion du Gers sont encore, je crois, engagés dans l’épreuve ! On en reparlera...