Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 13 juillet 2017.

Claquage pour Sir Ratzeputz

Il n'a pratiquement pas couru le quinté de jeudi 13 juillet à Saint-Cloud, le Prix de l'Opéra, dont il était le grandissime favori à Enghien puisque Björn Goop s'est vite retiré de la course. Dommage pour un cheval à 2/1. Cela me rappelle que Rhododendron s'était mise à saigner, elle, dans le Prix de Diane. Comme si trouver les arrivées n'était déjà pas très compliqué. Un nouveau paramètre à prendre en compte.

Quinté du vendredi 14 juillet à Saint-Cloud : attention à l'horaire

C'est, comme tous les ans, une semi-nocturne qui débute vers 17h30. Il y a huit courses de galop jusqu'à 21h30 et le quinté, qui réunit 16 partants, a lieu à 19h50, en 5ème épreuve. Je vous en donnerai l'arrivée en direct à 20h.

La fête à Saint-Cloud

Des animations, comme toujours pour cette soirée de gala. Avec un DJ britannique, Jonas Blue, à partir de minuit, et auparavant, entre 22h et minuit, deux autres DJ pour faire chauffer l'ambiance dans un lieu propice à regarder les feux d'artifice.

10 pour le Grand Prix de Paris

Qui est la belle épreuve de la soirée. Il y a les trois premiers du Prix Hocquart, des Britanniques ambitieux comme Permian et l'Irlandais Orderofthegarter, et un trouble-fête qui vaut son pesant d'or, Parabellum. C'est un Godolphin/Fabre qui possède le record des ventes de yearlings d'Arqana à Deauville. Il a été acheté en effet 2,6 millions d'euros, et pour l'instant il n'a remporté qu'une course et pris deux places. Une victoire dans ce groupe 1, évidemment, lui redonnerait du cachet. Réponse vers 20h25.