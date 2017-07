Copie de Quinté du vendredi 14 juillet à Saint-Cloud : attention à l'horaire

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 14 juillet 2017.

Quelques jours de congés

Je serais absent jusqu'au 3 ou 4 août prochain, donc pour les meetings de Deauville, Clairefontaine et Cabourg. D'ici là, Dominique Cordier et Claude Piersanti vous donneront, je l'espère, les meilleurs pronostics possibles pour les quintés. À ceux qui s'en vont également : bonnes vacances. Aux autres, bon courage et à très vite. Les vidéos reviendront à partir du 7 août prochain.

Le quinté du rachat et des confirmations à Enghien ?

C'est une épreuve très intéressante qui se déroule samedi 15 juillet, le Prix du Palais de Chaillot, avec 18 partants, 9 à chaque poteau. Violine Mourotaise, distancée trop vite la dernière fois, et Bad Boy du Dollar, peu heureux, nous doivent une revanche. Quant à Unero Montaval, surprenant 2ème à 70/1, il nous doit une confirmation, pour le moins, avec Franck Nivard. Mais attention au 2ème cheval de cette écurie, Vasco de Viette. La belle course du jour est le Prix de Bruxelles avec Valko Jenilat.

Caravaggio en démonstration

Samedi 15 juillet toujours, en réunion 6, le sprinter irlandais dispute la July Cup Stakes contre ses aînés sur 1200 m. Il est invaincu depuis ses débuts mais va passer un test sérieux. De son coté, Olivier Peslier sera en Irlande pour y disputer un groupe 1 réservé à des pouliches de 3 ans avec la pouliche anglaise Coronet, qu'il a déjà menée au succès. Il ne part pas favori contre la championne Enable, pilotée par Lanfranco Dettori.

-Quelques chevaux à suivre dans les prochains jours ..

J'en ai noté trois : Sans Peur, malheureuse dans un quinté, Maharad, spéculatif dans l’événement de lundi 17 juillet, et Oncle Fernand, chuchoté. Espérons.