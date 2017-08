Les travaux de Bold Eagle, Absalon logiquement

+

Après son brillant succès à Mons, Bold Eagle reparaîtra en piste début septembre à Vincennes pour la finale des Masters, une compétition européenne dont il occupe justement la tête. Il disputera ensuite, m'a dit son propriétaire, toutes les préparatoires au Prix d'Amérique sauf la dernière le prix de Belgique. Et si cela se passe bien il sera ensuite évidemment au départ des prix de France et de Paris. Rappelons qu'il en est déjà à 15 groupes 1 à l'âge de 6 ans seulement.

Absalon logiquement

Le galopeur de Freddy Head s'est logiquement imposé dans le quinté dont il était le favori devant Victorious Champ encore une fois second, la 5ème seconde place depuis le début de l'année, et Vedeux que j'avais hélas placé plus loin dans le pronostic mais qui a bénéficié de la monte inspirée de Christian Demuro. La dernière minute Borsakov ayant voulu suivre dès le départ le favori s'est brûlé les ailes à ce petit jeu et j'ai vu une note : Kool And The Gang qui aurait pu mieux faire. Il est à reprendre dès sa prochaine sortie.

La méforme pour Jean Claude Rouget

Il trustait les succès ces dernières années dès le début du meeting de Deauville. Là ce n'est plus le cas cette année ou ses chevaux ont du mal à faire l'arrivée. Bon, on va dire que la roue tourne un peu même si Brametot lui a offert 2 beaux groupes 1 au printemps et on attend ses inédits pour savoir si c'est une mauvaise passe.

Les anglais ont tiré les premiers

On attendait Caravaggio, Rosa Imperial et Sign Of Blessing mais ce sont 3 outsiders britanniques qui se sont imposés dans le second groupe 1 du meeting, le prix Maurice De Gheest. Caravaggio a comme la jument d'André Fabre été pris de vitesse dès le début. Il a repris un départ à 150 m de l'arrivée mais tout en finissant vite il n'a pu que terminer 6e derrière Sign Of Blessing. Le lauréat Brando venait de le devancer de peu mais là ce fut plus net. Il s'est imposé devant Olivier Peslier en selle sur Acclaim à 40/1 et Tupi un 3ème anglo-saxon à 150/1! Il y a aussi des surprises au galop dans les groupes 1!

Mauvaise pioche pour Mickael Barzalona

Je pensais qu'il serait l'homme du jour ce dimanche mais à mi parcours il avait fait figa! Il lui restait encore 2/3 courses pour ne pas rentrer fanny et me donner un peu raison accessoirement. Sinon j'en trouverais d'autres.