David Cottin doit patienter jusqu'au 15 août

Encore un bon favori victorieux

C'est Funny Kid qui l'a fait avec désinvolture dans le quinté de Clairefontaine. Il a devancé la dernière minute à 13/1 Shanakee qui a confirmé ses progrès sous la houlette d'Alain de Royer Dupré. J'ai indiqué le quarté en 6.

Ce sera le 15 août pour David Cottin

Ce jour là, le 15 août, son père Philippe, d'après mes infos, cessera d’entraîner et deviendra salarié de son fils dont le nom sera désormais inscrit dans la case entraîneur. Avec déjà du matériel prêt à courir.

Les guichets ?

À Deauville dimanche il y avait beaucoup de néophytes sur le champ de courses et donc de longues queues pour parier avec un interlocuteur. Pas sûr que tout le monde ait pu jouer... Il aurait sans doute fallu plus de guichets et on peut l’espérer pour le week-end du 15 août. À Clairefontaine ce lundi, il y en avait mais ils n'étaient là pas pris d'assaut malheureusement avant les courses, et ce pour la première fois. On en fera le bilan dans une quinzaine de jours.

Le Secours Populaire partenaire du quinté mardi à Deauville

Et pas que puisque d'autres associations l'Ane A Theme et Just World International seront soutenues à cette occasion et que plusieurs centaines d'enfants ont été conviés à assister à la réunion. C'est toujours une bonne initiative !