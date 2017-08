1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 11 août.

6 jours de mise à pied pour Demuro

C'est sévère car, comme beaucoup, je pensais qu'il était plus victime que coupable dans un incident de course, mardi dernier à Deauville. Du coup, sa suspension prendra effet 14 jours après la notification, soit du 22 au 28 août et il manquera 4 réunions sur la cote normande dont le Grand Prix de Deauville !

Nos vidéos

Trois inters mais quatre concurrents analysés sur les 18 du difficile quinté de dimanche à Deauville. Malgré tout, les pros sont confiants. À voir et revoir pour notre grand retour.

Rentrée différée pour l'ami Greg Benoist

Il a effectué des essais après sa blessure à la 7e vertèbre cette semaine, mais il a encore eu des douleurs. Il devrait reprendre si tout va bien le week-end du 20, ou peut être un peu avant. Courage.

Timoko gagne toujours

Devant la foule des grands jours, il a donc dominé dans la finale le cycliste Romain Guillemois sur l'hippodrome de Langon, auquel il était opposé dans une joute amicale. Les derniers 500m ont été très rapides, selon le cycliste et tant mieux pour le crack qui stoppera hélas la compétition à la fin de l'année après 2 dernières épreuves cet automne.

25 puis 7

Ils étaient encore 25 engagés en début de semaine dans le Prix Jacques Le Marois. Ils sont descendus vite à 9 puis 7 qui seront finalement au départ dimanche dont 3 Fabre ! On y reviendra mais ce n'est pas beaucoup. Les 5 premiers toucheront une belle allocation, les 2 autres rien...