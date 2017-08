+

Tout est rentré dans l'ordre après un petit problème technique, donc 3 inters de pros mais 4 chevaux analysés sur les 18 du quinté de ce dimanche et il y a des confiants. À voir et revoir. À noter : la tirelire de 10 millions d'euros pour l'ordre de la course et le numéro plus puisque c'est la journée de la 5e étape des Epiq'Séries.

6 seulement dans le Jacques Le Marois

C'est pourtant l'épreuve principale du meeting de Deauville avec des allocations de 700.000 euros au total. Il n'y a qu'un Britannique au départ, le favori Thunder Snow, et 5 3 ans puisque Taaref est le seul cheval d'âge de 4ans. Où sont les galopeurs ? Les propriétaires n'ont pas besoin d'argent ? Bon, c'est regrettable car cette course est très reconnue partout en Europe. Du coup, la tirelire est pour le quinté.

Pas de notes particulières dans le prix Le Parisien

Stéphane Pasquier a fait gagner Arvios qui est en pleine forme. Le favori Mujeeb a pris une bonne 3e place et la dernière minute la 5e. RAS comme on dit si ce n'est que la course du jour est encore très ouverte.



Le festival Allaire continue

Il a encore remporté une course pour deux ans à Cabourg vendredi soir avec Fargo qui a dominé le Duvaldestin Faustino. Anthony Barrier qui le drivait a aussi remporté le quinté avec Carla de Felliere pour Jean Paul Marmion, bravo à lui. Philippe Allaire a encore 2 2 ans en piste à Enghien ce dimanche en réunion 3 drivés par Barrier et Raffin comme il se doit.