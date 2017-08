+

Retour gagnant pour Adrien Fouassier

Il est passé deux fois victorieux au Lion d'Angers en réunion 2, là où il avait violemment chuté fin avril. Plongé dans le coma, il avait inquiété ses proches avant d'être remis sur pied très vite par le corps médical. À 30 ans, il a repris sans appréhension et est reparti comme en 14. Bravo à lui.



Mekhtal déçoit dans l'Arlington Million

À Chicago, il n'a terminé que 10e de la course dans la nuit de samedi à dimanche.



Bien les vidéos

Deux des trois pros interrogés ont terminé 2e et 3e du quinté de dimanche à Deauville. Et encore, l’entraîneur du gagnant que je connais bien n'était hélas pas présent, sinon cela aurait pu faire les trois. Les vidéos reviennent en force, à suivre donc la semaine prochaine. Le 3e a vu Skipéria terminer non loin des premiers d'ailleurs. Par ailleurs, j'indiquais le quarté désordre en 6.

Jean-Marie Beguigné est sérieux

Justement, c'est l’entraîneur de Blessed Silence qui a remporté la course et aussi de Baroudar 4ème samedi. Il n'a plus qu'un petit effectif après des années 2000 fastes mais il reste le même : courtois, gentil, sérieux et il ne se plaint pas. C'est pourquoi il mérite ce coup de toque, lui qui est un excellent metteur au point.