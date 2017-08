+

Ils seront donc en piste ce mardi

Les deux cracks de Jean-Claude Rouget vont, comme annoncé, disputer les 5 et 6es courses de Deauville cet après midi contre des adversaires peu nombreux hélas encore. Bénéficiant d'un leader pour sa rentrée après une longue absence, Almanzor n'aura à battre que 4 chevaux dont le Laffon Parias Alignement et le Corinne Barbe Garlingari. Monté par Soumillon, il devrait renouer avec le succès sans coup férir. De son coté, Brametot sera opposé à 7 concurrents dont 4 Fabre et surtout le Laffon Recoletos qui a terminé dans son sillage lors du Jockey Club. Il est bien sûr monté par Christian Demuro et ce mardi soir son entourage saura s'il est dans les temps pour l'Arc, l'objectif des 2 champions.

Il a causé un peu

Incroyable, et je n'avais pas entendu, André Fabre a répondu dimanche à l'animatrice de la réunion après son couplé gagnant du Jacques Le Marois. Quelques mots pour saluer Lanfranco Dettori, réconforter Grégory Benoist et évoquer ses chevaux. Equidia a essayé dans la foulée de l'interroger mais en vain.

Freddy Head mécontent

C'est Paris Turf qui le révèle ainsi que Le Parisien mais ils sont bien plus nombreux que moi à sillonner les champs de courses ! Donc, et on le comprend, Freddy se plaint des commissaires qui ont disqualifié sévèrement l'un de ses galopeurs samedi et dans la foulée ont mis à pied son jockey Aurélien Lemaitre pour 6 jours. Des sanctions disproportionnées, selon lui, qui viennent d'ailleurs après les 2 jours de mise à pied de son apprenti Jérôme Moutard. Il réclame des juges professionnels et il n'est pas le seul.

Surprises en série à Clairefontaine

Dans le quinté, Thisvi ma favorite a beaucoup déçu dans sa catégorie. Ce n'est pas la forme pour l'écurie Lellouche. Et dans l'épreuve suivante, Ming Dynasty favori à 2/1 n'a pu terminer que 5e sur 6 alors que la victoire est revenue à son compagnon d'entrainement Olive d'Haguenet coté à 27/1 et qui venait de terminer 6e d'un lot moins relevé. Il n'y a pas eu d'enquête des commissaires ! Bon, c'est vrai que le favori disputait la fameuse seconde course après une longue absence. Mais quand même !

Un de Chute pour Philippe Allaire

Il n'a pas remporté la course de 2ans d'Enghien dimanche mais a terminé second. La victoire est revenue à un Lelievre piloté par Franck Ouvrie, comme quoi le champion des 2 ans peut parfois être battu !