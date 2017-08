+

Enghien en termine avec son meeting d'été

Et c'est une belle clôture en réunion 1, avec un Prix Jean Luc Lagardère qui réunit 4 champions dans la 2e épreuve : Aubrion du Gers, Bird Parker, Amiral Sacha et Valko Jénilat. À suivre également le Pick 5 avec les bons 4 ans Django Riff et Dreammoko et un quinté de qualité soutenu par l'Union de la Presse Hippique. Lundi prochain, les courses reviendront à Vincennes.

Un rappel : ce même mercredi à Clairefontaine

C'est la fin de journée de la Tunisie avec des voyages à gagner et un concert puis un feu d'artifice pour les spectateurs présents.

Vichy s'est bien passé au Pmu

Avec des augmentations de plus de 10% pour les 2 meetings de trot et de galop. Sur le champ, cela a moins bien marché à cause d'une météo capricieuse.

Une course de stock cars

Le quinté de ce mardi a été mouvementé dans sa phase finale, ou après une longue enquête l'arrivée initiale a été maintenue. De nombreux concurrents se sont frottés et la plus malheureuse a été Yaabalady, à la corde. Soumillon n'a jamais pu passer. Elle l'aurait emporté sans cela nettement. Bon, j'ai quand même eu le tiercé en 6 mais ce ne serait pas la même arrivée si on avait du refaire la course !