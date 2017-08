+

Réagir

Freddy Head sort ses flèches ce week end

Samedi, il présentera dans le prix du Calvados un bel espoir Polydream. Dimanche dans le prix Morny, la bonne Tantheem et dans le Jean Romanet Siyoushake. Cela devrait bien se passer pour lui. En attendant, je l'ai surpris aux ventes en train d'examiner de futurs achats puisque les vacations de prestige débutent ce week-end. On en reparlera.

National Défense au box

C'est ce que m'a confié Criquette après que son champion se soit blessé au printemps dernier, dans une épreuve où il était associé à Christophe Soumillon. Hélas il a une entorse du genou et cela prend du temps à être soigné. Dommage car il a été l'une des vedettes de l'an passé.

Cela repart au Pmu

Après les bons chiffres de Vichy, on apprend que le meeting d'Enghien s'est bien déroulé avec une augmentation des enjeux de 5%. Pourvu que cela dure ! À ce propos, à signaler mercredi le nouveau succès de Django Riff devant Dreammoko et Dawana !

Un autre Allaire de 2 ans étincelant

Il s'appelle Fly With Us et il a gagné en débutant devant un lot de qualité ce jeudi après midi. Il était drivé par Raffin évidemment et on en reparlera.

Le nombre ne suffit pas hélas

Il y avait 4 Augustin Normand dans le quinté mais 2 seuls à l'arrivé en 2nde et 5e positions. C'est une Barberot en progrès pilotée par Alexis Badel qui est venue remporter la palme à 30/1 !