1

Commentaires

Nos vidéos

Encore 4 interviews pour les ventes de yearlings, le prix Morny et le quinté avec 3 chevaux analysés. Des outsiders valables. À voir et revoir bien entendu.

Le retour de Grégory Benoist

Cela me fait plaisir. Il revient en piste plusieurs semaines après son accident de Saint Cloud, où il avait chuté en piste avec Doha Dream. Il n'a que 2 montes, ce dimanche mais il va vite monter en puissance.

Un Prix Morny très ouvert et alléchant

C'est la 5e course de l'après-midi avec 8 partants dont 6 restent sur des succès ! Il y a 3 britanniques de choix, dont le lauréat du Prix Robert Papin et 2 bonnes pouliches de Freddy Head et de Criquette (voir vidéo). Les Britanniques et Américains ont remporté les 5 dernières éditions ! Peut-être un retour tricolore ? Réponse vers 16h30.

Et un prix Jean Romanet intéressant

Avec des juments d'âge, elles sont 10, parmi lesquelles une bonne britannique associée à Lanfranco Dettori et une bonne Head en forme montée elle par Aurélien Lemaitre. C'est le 2e Groupe 1 avec le Morny.

Un rappel

C'est lundi, la reprise du meeting de Vincennes avec un jour à cocher le 9 septembre pour un beau match entre Bold Eagle et Aubrion du Gers. Timoko a lui finalement décliné la lutte.

Senga battue à son tour !

En une semaine, les lauréats du Jockey Club et du Diane ont donc fortement déçus et on peut se poser la question de la valeur de nos 3 ans. Comme pour Almanzor et Brametot, c'est un Anglais, en l'occurrence une britannique Sobetsu qui s'est imposée dans le prix de la Nonette qui a été une course régulière.



À la distance Sobetsu s'est envolée, On The Mood Again tombée dans le Diane a pris la seconde place devant la favorite qui a du assurer la 3e car elle était menacée par l'autre Godolphin, compagne de couleur de la lauréate, Stratspeh.



Je pense que le Prix de l'Opéra sera sans doute son objectif de l'automne plutôt que l'Arc. Certes, Senga faisait sa rentrée mais elle a pioché dans la phase finale.

Polydream assure

Enfin une favorite à l'honneur. La pouliche de Freddy Head a confirmé ses débuts en remportant de belle manière le prix du Calvados devant une britannique et une italienne. Elle l'a emporté avec 2 longueurs d'avance et c'est une des belles révélations de ce mois d'Août. Reste à savoir, a déclaré son entraîneur, si elle peut gagner en distance puisqu'elle s'est imposée sur 1400m. A mon avis oui et une poule d'Essai l'an prochain lui est certainement ouverte