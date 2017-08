De nombreuses réactions de tristesse après le décès de Marine Seguin

3

Commentaires

Notre consœur est décédée lundi dernier à la suite d'une chute de cheval dans la Loire. Elle n'avait que 27 ans et suivait pour LCI les courses hippiques notamment. La direction du trot, et de nombreuses personnalités hippiques ont salué son professionnalisme et regretté ce terrible accident. Evidemment nous nous associons à la peine de ses proches.

Le Pmu sous le feu des questions des éleveurs et des observateurs

C'était mercredi ou Xavier Hurstel et Alain Resplandy Bernard ont répondu à une table ronde à Deauville. Le Président du Pari mutuel a confirmé les chiffres qui circulaient depuis quelques jours. La hausse des enjeux depuis le début de l'année, a t'il dit, est de 2,4% et non pas 2,2% avec un 0,9% en France alors que jusqu'à présent les paris baissaient nettement dans le pays ! Il a ajouté espérer maintenant une meilleure adaptation du programme hippique pour optimiser le nombre de partants nécessaires à la recette.



De son coté Edouard de Rothschild a jugé les relations avec le trot excellentes en cette période mouvementée et il a confirmé l'ouverture du nouveau Longchamp pour avril prochain .

Retour gagnant cette fois pour Greg Benoist

Il a remporté la dernière de Clairefontaine avec un poulain de Mickael Delzangles dont les chevaux sont en forme. C'est reparti. Tant mieux.

Enable encore et toujours

La pouliche Abdullah a gagné la queue en trompette sa course de rentrée montée par Dettori. C'est la favorite de l'Arc dans un mois, même la grande favorite !