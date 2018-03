L'étalon Bold Eagle démarre prudemment

2

Commentaires

Aux dernières ventes de yearlings à Vincennes c'est son père Ready Cash qui a été le plus sollicité. Deux de ses pouliches ont été vendues aux alentours de 200.000 euros chacune. Les deux poulains de Bold n'ont trouvé preneurs qu'à 40.000 et 80.000 euros et encore pour ce dernier c'est l'entourage de Pierre Pilarski qui l'a soutenu. Espérons que l'avenir leur donnera raison.

Encore un mauvais coup pour la Presse Hippique

Et malheureusement cela vient du trot qui jusqu'à présent faisait office , vis à vis des autres , de bon élève . Donc sans concertation il est maintenant demandé aux journalistes venant à Vincennes d'obligatoirement se badger pour prendre un ascenseur dédié ou pénétrer tout simplement par la porté réservée aux journalistes . Et ce badge est quotidien , il doit être rechargé à chaque arrivée sur le champ dans un seul lieu situé dans le Hall de l'hippodrome.



Pourquoi cette mesure ? Aucune réponse. Par contre c'est une contrainte supplémentaire qui va gêner en cas d'arrivées tardives (en raison de la circulation) ou d'oubli car on n'a pas toujours cet instrument en tête ! Bon si cela se produit, je vous donnerais les arrivées et les pronos au téléphone ! Vive le progrès, mais je remarque que les propriétaires ou les entraîneurs ne sont pas concernés par ce nouveau dispositif comme quoi ils sont mieux considérés que d'autres...Tristesse.

Un quinté surprenant

Quoique les concurrentes venaient d'un peu partout. Les favorites ont déçu et la bonne note est pour Winfala, le gros poids qui aurait pu comme samedi Nardo terminer au moins à la 3e place. Elle est à suivre.

Les favoris présents pour deux des 3 groupes

Sign of Blessing et surtout Attendu ont donc mené leurs taches à bien. Le second nommé méritait d'ailleurs ce succès.

Olivier Peslier remporte le Grand Prix

À l'issue d'une belle lutte avec Doha Dream monté par Greg Benoist. Tiberian avait remporté la préparatoire et il a donc accroché son groupe 2 et du coup permis aux galopeurs français de remporter cette fois les trois derniers groupes de la journée. Tiberian pourrait peut être aller vers l'Arc. Travalling Man a terminé 3e faisant honneur à Freddy Head qui aura été comme toujours l'homme du meeting . Le visiteur britannique favori a déçu.