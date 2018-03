3

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 31 août 2017.

C'est éloquent !

Paris Turf rapporte les résultats d'un mini sondage réalisé cet été à Clairefontaine, selon lequel 65% du public présent s'est déplacé en raison des journées à thème et seulement 25% pour les courses. Et encore heureux que les journalistes sont actifs pour en faire la promotion, bien que malmenés de plus en plus sur les hippodromes...

Reprise à Auteuil vendredi 1er septembre

Avec huit courses en réunion 4 et peu de partants déjà : 67, soit un peu plus de huit par épreuve. À suivre néanmoins dans la 7ème So French, Bon Augure et Perfect Impulse, et Borice dans la 8ème.

Freddy Head et Christophe Soumillon au top sur la côte Normande

Le premier a dominé chez les entraîneurs et le second chez les jockeys, où le jeune Jérôme Moutard, toujours apprenti, fait une apparition remarquée dans le classement.

Jérôme Lenfant quitte Équidia

Il en était le directeur de la rédaction depuis 12 ans. Cela s'est fait dans de bonnes conditions, m'a-t-il dit. À 60 ans, il va continuer de fréquenter les hippodromes et est remplacé provisoirement par Jean-Baptiste Pigalle. Il fait partie de ces journalistes, comme moi, qui, tout en étudiant les courses, veulent avoir un regard d'ensemble sur un milieu opaque pour en valoriser les bons cotés et critiquer les mauvais, et cela se perd hélas de plus en plus, consciemment ou inconsciemment. Mais je résiste.