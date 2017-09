Reprise à Auteuil : François Nicolle débute fort

2

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 1er septembre 2017.

Deux interviews seulement (pour cause de forfaits tardifs) mais trois chevaux analysés pour le Critérium des 5 ans ce samedi 2 septembre et le quinté de dimanche 3 septembre à Craon. Ce sont des outsiders valables.

Timoko ne courra donc plus

Timoko va pouvoir profiter de sa retraite tout en continuant de faire plaisir à des juments et à ses propriétaires, qui touchent sur les saillies. Richard Westerink a déclaré, en plus de ce que je vous indiquais hier, que son crack ne lui avait pas plu lors du heat du Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, et qu'il avait un moment songé à ne pas courir (mais il a gagné en 1 minute 9 secondes quand même). Il ne disputera donc pas une dernière course aux Pays-Bas comme annoncé, mais il sera présenté dimanche 3 septembre au public de Wolvega et n'essaiera donc pas de remporter malgré ses 11 ans une 3ème Elitloppet. Je partage la proposition d'un internaute selon lequel on pourrait lui élever une statue (comme d'autres) à Cagnes-sur-Mer, où il est resté invaincu durant sa carrière. Je vais jouer les intermédiaires, si c'est possible.

De belles épreuves à Vincennes autour du Critérium des 5 ans

Qui n'a donc réuni que 13 partants dans la 6ème course, vers 16h15. C'est le Pick 5 du jour, bien entendu. Seront également sur la piste les meilleurs 3 ans, les E, et de bons chevaux d'âge au monté et à l'attelé (voir nos pronostics). À suivre, David Thomain qui a de belles cartouches dans toutes ces courses principales.

Ceux qui ne gagneront pas à Vincennes...

L'expression est de dire qu'on a fini à poil quand on a tout perdu. Eh bien un nouvel espace naturiste ouvre ce samedi 2 septembre tout près de l'hippodrome, dans le Bois de Vincennes. Donc on sait où il faudra aller ! (Rires)

François Nicolle débute fort

C'est le vrai rival de Guillaume Macaire en obstacles. Après un été réussi comme le maître de Royan, il a fait fort en prenant déjà les deux premières places de la 1ère course de reprise à Auteuil vendredi 1er septembre. Si on joue les deux, on ne doit pas perdre de trop dans cette discipline.