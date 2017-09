Le seul quinté au trot sur l'herbe, la réouverture de Chantilly

+

Les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 2 septembre 2017.

Il reste une dernière interview pour le quinté de ce dimanche à Craon sur l'herbe. C'est un outsider pour pimenter l'arrivée, peut-être.

Le seul quinté au trot sur l'herbe

C'est en réunion 4 ce dimanche avec de belles épreuves qui se termineront à 20H10, un horaire pour le moins bizarre. À suivre donc 2 courses d'inédits toujours très recherchées comme le prix de la Cascade, et 4 groupes dont 3 mènent à des épreuves le jour de l'Arc de Triomphe : 2 pour les 2 ans avec en lice ce que l'on a vu de mieux cet été à Deauville, à savoir Olmedo pour les poulains et Efaadah pour les pouliches. L'autre groupe est un long sprint qui mène au Prix de la Forêt .Une réunion qui aurait mérité une meilleure exhibition.

Il y arrivera

François Pinault qui a acheté 3 chevaux récemment espérait remporter sa 1ère course à Cagnes-sur-Mer ce samedi. Hélas, il a terminé encore une fois second derrière une inédite de Fabrice Vermelen. À noter que ses couleurs rouge et noir sont celles du club de Rennes dont il est l'actionnaire.

David Thomain, Sébastien Guarato et JMB : les hommes de ce samedi à Vincennes

Le 1er en tant que jockey ou driver a fait l'arrivée de 4 des 5 premières courses qu'il disputait dont 2 victoires . J'avais raison d'insister sur ses chances. Le second a également remporté ses 2 épreuves et JMB après le quinté lui s'est placé à 2 reprises à 30 et 40/1. Comme quoi il ne faut jamais le négliger.

Une belle impression pour terminer

C'est Virgious du Maza qui est de plus en plus impressionnant. Il a remporté avec Sébastien Ernault sa 3ème victoire consécutive et avec de la marge. C'est dommage qu'il soit hongre mais j'aimerais bien voir un match entre lui et Aubrion du Gers.