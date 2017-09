1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 4 septembre 2017.

Smart Whip remporte la 11ème étape du Défi du Galop

À Craon, lundi 4 septembre, pour cette dernière des "Trois Glorieuses". Mais 2 m plus loin, c'est le Pantall One One One qui se serait imposé avec Tristan Baron, qui est un bon jeune jockey. Le favori désigné, Best Fouad, n'a pas couru.

Une bonne génération de jeunes cavaliers de plat

Tristan Baron, justement, Jérôme Moutard, Hugo Journiac et Clément Lecoeuvre seront à n'en pas douter les bons de demain en attendant les jeunes pousses. Plusieurs centaines de jeunes ont intégré ce lundi 4 septembre pour la première fois les écoles de l'Afasec, qui préparent aux métiers du cheval. Il y a des postulants, donc, mais surtout de la demande, ce qui est bien.

Quevillon bel et bien non partant

Toujours à Craon, dans le quinté, lundi 4 septembre. Les rumeurs évoquaient son forfait. Il l'a été officiellement dans la matinée mais des outsiders se sont tout de même taillés la part du lion, hélas.

Guillaume Macaire est partout

Il gère bien son armada de 200 chevaux, et ce week-end, s'il a gagné à Craon, il a aussi remporté des victoires à Pompadour avec Kilian Dubourg et à Dax avec Kevin Nabet. Rendez vous pour lui jeudi 8 septembre à Auteuil.

Ready Cash : vers un nouveau record

Selon les statistiques de Claude Piersanti, le crack étalon a vu ses produits (enfants) gagner 200 courses depuis le début de l'année. Son record de 222 établi l'an passé sera donc certainement battu d'ici à la fin décembre.