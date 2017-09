Bazire se rapproche de Nivard, belle première pour l'hippodrome du Mans

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 5 septembre 2017.

Bazire se rapproche de Nivard

Il a beau dire qu'il ne veut pas remporter un 18ème Sulky d'Or, Jean-Michel Bazire, bien que moins présent, réussit un superbe été qui l'a vu multiplier les succès. Après ses deux courses gagnées au Mont-Saint-Michel ce mardi 5 septembre (la 7ème et la 8ème), il n'est plus qu'à deux ou trois victoires de Franck Nivard. Nul doute que cela va donc le motiver à nouveau d'autant qu'il a, contrairement à son adversaire, un effectif important. Bon, les deux seront à la lutte ce mercredi 6 septembre au Mans, et aussi samedi 9 septembre dans la finale des Masters qui va opposer Bold Eagle à Aubrion du Gers.

Belle première pour l'hippodrome du Mans

Qui est dirigé par Christian Bazire, le président du syndicat des entraîneurs et oncle de JMB. C'est la première fois qu'il accueille le GNT, et le lot est de très bonne qualité. Le GNT qui, n'en déplaise à certains commentateurs sûrs d'eux, reste le tournoi des bons et qui, s'il est placé un jour le dimanche dans le calendrier, hors la clôture, fera, j'en suis sûr, de très bons chiffres d'enjeux. J'en suis en tout cas un fervent soutien.

Une centaine de spectateurs à Maisons-Laffitte

Dont c'était la reprise mardi 5 septembre en semi-nocturne. Bon, là, on ne demande pas aux journalistes de pointer, vu le nombre de présents.

Rubens, un bon achat

Rubens a été acheté à réclamer à Deauville après une seconde course pour apprentis. Eh bien il s'est imposé sans coup férir dans le quinté de mardi 5 septembre à Nancy, et a apporté 25.000 euros à son nouveau propriétaire. Il peut rêver encore. Notre dernière minute, Sir Bibi, a eu un problème et a terminé dernier. Sa course ne compte pas, hélas.