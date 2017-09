Senga ira aux États-Unis, Enfin du nouveau au PMU

1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 8 septembre 2017.

Nos vidéos

Quatre interviews pour les quintés de dimanche 10 septembre à Chantilly et lundi 11 septembre à Maisons-Laffitte. De bonnes chances je crois.

Enfin du nouveau au PMU

Tout d'abord, le point courses de la rue La Boétie, dans le 8ème arrondissement de Paris, qui était vieillot et étriqué, a été refait à neuf et offre une multitude de services dans un endroit de la capitale très fréquenté. Une bonne initiative.



Ensuite, le site hipigo.pmu.fr a été lancé ce vendredi 8 septembre. Il s'adresse à des débutants sur le net en étant simplifié et en proposant deux jeux pour 2 euros : un spot et un simple jackpot expliqués de façon ludique. Il faut quand même s'inscrire sur pmu.fr.

Superbe quinté samedi 9 septembre à Vincennes

Celui de la 4ème course, avec un match qui promet entre Bold Eagle et Aubrion du Gers.

Ready Cash toujours étalon superstar

Ses produits ont été acquis chacun plusieurs centaines de milliers d'euros lors des ventes de trot qui ont débuté à Deauville. Le top, une yearling, a été achetée 300.000 euros.

De bonnes affaires à l'occasion de la vente de l'Arc de Triomphe

Mais sans doute à des prix élevés. Ce sera le samedi 30 septembre, la veille de la course, à Chantilly. 20 gagnants de listed et de groupes vont passer sur le ring comme Rimini, Normandel, Galipad, Darbuzan, qui a gagné ce vendredi 8 septembre à Saint-Cloud, et Silverwave qui est engagé dans l'Arc le lendemain.

Senga ira aux États-Unis

J'ai rencontré Stéphane Pasquier qui m'a donné le programme à venir de la lauréate du Diane. Elle ne courra pas l'Arc, dont la distance est jugée trop longue, mais le Prix de l'Opéra et ensuite la Breeders' Cup aux États-Unis sur un parcours de 1.850 m qui conviendra à ses aptitudes.