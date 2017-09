1

Trois inters, qui ont de bonnes chances, pour le quinté de ce dimanche 10 septembre à Chantilly, une épreuve pourvue d'une tirelire de 10 millions d'euros au PMU puisque c'est la réunion du Prix Vermeille, course EpiqE Series au galop. Hélas, elles ne sont pas assez nombreuses pour que ce soit le quinté.

À suivre en marge des préparatoires à l'Arc

Le Vermeille donc avec des britanniques ambitieuses et douées (Journey et Ajman Princess) et des tricolores intéressantes comme Left Hand et Baiyouna, le Moulin avec le champion anglais Ribchester, et le Gladiateur avec comme favori Vazirabad. Les résultats au fur et à mesure sur RTL bien sûr.

Sant'Amanza ne courra plus

La petite championne de Romain Le Dren Doleuze est pleine et son entourage a décidé évidemment de mettre un terme à sa carrière. C'était une valeur sûre dans les quintés. Dommage et le meilleur à venir...

Les O'Brien un peu partants sauf en France

Ses produits ont été acquis chacun plusieurs centaines de milliers d'euros lors des ventes de trot qui ont débuté à Deauville. Le top, une yearling, a été achetée 300.000 euros.