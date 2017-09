2

Commentaires

Une vidéo

Il en reste une pour le quinté de ce lundi, celle de Demuro, qui est favori, et qui a pris la 3e place de la course hier. Les deux autres inters ont déçu, notamment Fabrice Veron qui a cherché son salut dans la fuite mais qui a cédé à mi-ligne d'arrivée. Il nous manquait le lauréat Nice To See You difficile à saisir comme tous les chevaux de Robert Collet !

Les Britanniques comme prévu...

Ils ont remporté les 3 premières courses de Chantilly et à la faveur d'une enquête dans le Vermeille ont pris également de bonnes places . Les irlandais n'étaient pas là mais ils ont fait un malheur dans le même temps chez eux , donc cela ne se présente pas très fort pour le week end de l'Arc ou Frankie Dettori sera encore redoutable ..

Les regrets de ma dernière minute de samedi

Ringostarr aurait été à l'arrivée des Masters selon Gaby Gélormini . Son trotteur lui a échappé dans le dernier tournant , est revenu terminer 5ème mais a été disqualifié .. Twister bi 4ème a plu à son entourage qui a souhaité conserver Alexandre Abrivard pour le driver tout l'hiver . Le jeune homme a dit oui ..

Bold peut être déferré dans le Bretagne...

La pluie ne l'a pas aidé c'est sûr et il n'a jamais été déferré des 4 jusqu'à présent .Une tentative aura peut être lieu dans cette première préparatoire pour voir si cela peut l'améliorer. Son entourage a fait savoir qu'il sera transparent avec la presse à ce sujet, c'est très bien...

Revoilà le débat sur les hongres dans le prix d'Amérique

J'y ai pensé en voyant la victoire d'Aubrion comme beaucoup. Jacques Chartier, l'ancien responsable technique du trot et membre de l'Union Européenne du trot y est favorable pour le Prix d'Amérique mais pas pour les critériums. La direction du trot réfléchit mais a toujours été opposée jusqu'à présent à cette ouverture.

Un départ à saluer

Avec toujours beaucoup d'élégance comme d'habitude. Paul Essartial annonce son départ des affaires dont il était l'une des pièces maîtresses depuis longtemps. Il continuera sans doute à servir le trot à Cabourg.