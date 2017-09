+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 16 septembre 2017.

Nos vidéos

Deux interviews pour ce dimanche à Vincennes. Une pour la course principale, le prix de Normandie, et l'autre pour le quinté. Un outsider et un favori. A voir et revoir. A noter une tirelire de 5 millions d'euros au PMU pour ce quinté puisque c'est un Epic Days.

Sébastien Guarato va partager un trotteur avec Antoine Griezmann

C'est l’entraîneur de Bold qui nous l'a confirmé et il est en train de chercher un bon pour ne pas ridiculiser le footballeur bien sûr. Le joueur a également la moitié d'un galopeur avec l’entraîneur Philippe Decouz.



Ce n'est pas le 1er sportif à avoir des chevaux. En France, Vincent Guérin a eu des trotteurs chez Léopold Verroken. En Angleterre, Michael Owen s'est complètement investi dans les courses après sa carrière. Celui qui a eu le plus de chance a été l’entraîneur de Manchester Sir Alex Ferguson qui a été le copropriétaire du crack Rock Of Gibraltar !

Du 100% pour Jos Verbeeck

Il a remporté à Avenches, en Suisse, la 2e étape du Tour européen avec Bird Parker en devançant Anna Mix qui revient bien. Le Belge qui ne peut toujours pas travailler en France a drivé 4 fois le champion de Philippe Allaire pour 4 succès !

Les 2 groupes pour Recoletos et Galingari

C'étaient les 2 épreuves majeures de Maisons samedi. Le 1er nommé s'est imposé de peu face à un Plumatic retrouvé. Ce seront peut-être des participants à l'Arc mais rien n'est défini pour leurs entourages. Le second est extraordinaire de dureté puisqu'il est encore sur la brèche après de multiples courses. Tant mieux pour son entourage.

Gilles Jéziorsky quitte la direction du trot

Il en faisait partie depuis plusieurs années. Le sympathique Président de Reims estime que les réformes ne vont pas assez vite. Il reste néanmoins au comité.