Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : Ulysses sans doute au départ

1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 18 septembre 2017.

Une vidéo sur deux mais pour la victoire

Cassate a en effet remporté le Prix de Normandie pour les meilleurs 4 ans au monté, dimanche 17 septembre à Vincennes. Adrien Lamy était confiant pour une place, il a fait mieux, bravo à lui puisqu'il était à 8/1.



Attacus, lui, a déçu dans le Prix de Moulins La Marche, un quinté où les deux favoris se sont neutralisés dans une course folle en avant. Ce sont les attentistes qui sont revenus sur eux et qui ont raflé la donne. Commentaire de JMB : "Je n'ai pas bien drivé".

Une bonne note au trot pour l'avenir

Euro du Chêne, qui a été sorti par un adversaire lors du Prix de l'Étoile alors qu'il se rapprochait vivement. À reprendre la prochaine fois. Autre bonne note, dans le Prix de Bagnères, pour la pouliche de Joël Hallais Elda du Rib, invaincue en quatre tentatives au trot monté.

Ulysses sans doute au départ de l'Arc

Selon Paris Turf. Son entourage l'a laissé entendre, et c'est avec Enable la meilleure chance britannique dans la course. Sa propriétaire veut à tout prix courir la Breeders' Cup puisqu'elle fait partie du Conseil d'administration de l'hippodrome de Del Mar, mais il y a cinq semaines entre les deux courses et cela parait un bon timing pour Sir Michael Stoute, l’entraîneur du jeune champion.

Des courses un peu partout mardi 19 septembre

Evidemment, cela dope les chiffres. Huit épreuves sont à suivre en réunion 1 à Fontainebleau, huit également en réunion 2 à Auteuil, avec le brave Shannon Rock dans la 2ème, neuf à Laval en réunion 3, sept à Vichy en réunion 4 et encore sept à Vincennes en réunion 5. De quoi s'occuper.