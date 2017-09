Nouvelles inquiétudes pour le PMU, Nuncio revient bien

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 19 septembre 2017.

Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : ça se remplit

Deux concurrents supplémentaires devraient être au départ : Brametot qui, selon Jour de Galop, est de mieux en mieux après sa déconvenue du Prix Guillaume d'Ornano cet été, et la jument O'Brien Winter qui pourrait être rallongée à cette occasion, elle qui est aussi engagée dans le Prix de l'Opéra. Encore un effort et cela pourrait être le quinté malgré la présence de la grande favorite Enable.

Nouvelles inquiétudes pour le PMU

Il se dit que le gouvernement, à la recherche d'argent, pourrait vendre au privé un gros pourcentage de la Française des Jeux, ce qui aurait pour effet d'avoir une politique encore plus agressive de la part de l'opérateur, et surtout que les casinos pourraient être autorisés en France à ouvrir des sites sur le net. Pour le moment c'est interdit et les gros joueurs parient à l'étranger, ce qui fait de l'argent en moins dans les caisses de l'État. Mais cela ferait peut-être aussi des transferts négatifs des courses vers les jeux de casino. À suivre.

Nuncio revient bien

Il pourrait être au départ du Prix de Bretagne en novembre prochain. Ce fut la grande arlésienne du meeting de trot l'an passé et, selon Fabrice Theil, de Paris Turf, qui suit l'actualité scandinave, l'entourage du crack veut disputer le Prix d'Amérique. Cela passe par les préparatoires. Bold Eagle est également annoncé dans cette course.

Shannon Rock toujours là

Il n'en finit pas de courir. À 11 ans, il a fait sa rentrée dans une course de haies ce mardi 19 septembre à Auteuil, le Prix d'Angers. Résultat, une 3ème place. Le hongre de Jean-Paul Gallorini vise bien sûr le Prix La Haye Jousselin, le grand steeple de l'automne.

Un coup de toque à Folie de Louise

Qui a remporté malgré un poids élevé et aux dépens de notre favori Acrobate un second quinté cette année, mardi 19 septembre à Fontainebleau. Cette grisette est vraiment brave et de plus en plus étonnante.