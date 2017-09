Aubrion du Gers en héros, Evidence Roc out

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 20 septembre 2017.

Aubrion du Gers en héros

C'est vraiment un chic trotteur qui a donc remporté mercredi 20 septembre le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord à La Capelle, son 16ème groupe. 10 jours après avoir défait Bold Eagle à Vincennes, Aubrion du Gers a dû lutter pour contenir une superbe Anna Mix durant tout le parcours puis le rush final de Dante Boko. C'est un roc que JMB a poussé jusqu'au poteau, et vraiment encore une fois une belle course. On va reparler de Anna Mix cet hiver si elle garde sa forme actuelle (cela pour celle qui l'adore).

Accident évité de peu à Clairefontaine

Toujours mercredi 20 septembre, en réunion 3, dans la 1ère course. Des hommes de piste sont venus à la hâte reboucher un trou dans la piste. Ils étaient à la sortie d'un tournant et n'ont pas vu ni entendu les galopeurs arriver vers eux. Heureusement, les jeunes cavaliers les ont évité mais un d'entre eux a dû faire un écart pour cela. Plus de peur que de mal, tant mieux.

Evidence Roc out

Un petit problème va l'empêcher de disputer dimanche prochain le dernier groupe du meeting d'été de Vincennes, le Prix des Étoiles. C'est pourtant la pouliche qui domine la génération au trot monté. Mais on la reverra durant le meeting d'hiver.

30/1 pour la gagnante du quinté, qui ne le méritait pas

C'était le Prix Crédit Agricole du Nord-Est à La Capelle. Certes Baraka de Bellou montait de catégorie, mais au moins elle était en forme, comme son driver Gabriele Gelormini. Tant mieux pour eux. Banks, la favorite a perdu la 2ème place sur le poteau et Calvin Borel, lui, a été curieusement arrêté très vite dans le parcours. Une grosse déception. Je vous indiquais le tiercé en 5 dans le désordre.