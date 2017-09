+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 20 septembre 2017.

Le Portugal en fête à Vincennes

La 5ème épreuve réunissant de bons éléments à l'attelé est le Grand Prix du Portugal et les Portugais du Val de Marne très nombreux tout près de l'hippodrome sont invités notamment à s'y rendre pour assister , outres les courses , à un concert et parcourir un village gastronomique.

Elles sont en nombre pour cette dernière à Vincennes du meeting d'été. 5 inters, 3 pour le quinté qui est ouvert, et 2 pour d'autres courses. De quoi s'informer avant de parier...

À suivre le dernier Groupe 1 du meeting d'été sur le champ

Le Prix des Elites , une belle course poursuite au monté. Le prochain dimanche de Vincennes sera le début du meeting d'hiver le 19 novembre prochain avec le Prix de Bretagne ..

Des surprises en série à Auteuil...

Hélas ...2 outsiders ont pris les 1ère et seconde place du quinté devant la dernière minute et le favori Borice . Et dans le Groupe 3 du jour Jazz In Montreux à 3/10 n'a terminé que 3e nettement battu par Izzo et Kalifko . Ce n'était pas la journée des matelassiers.

Un petit salut amical à Nicole

Elle est peu connue, mais depuis plusieurs années elle vent avec sourire le Paris Turf devant tous les Champs de Courses parisiens assistant au passage les propriétaires et les entraîneurs drivers jockeys qui le lui demandent . C'est une personnalité sympathique qui prend sa retraite et qui va manquer à beaucoup ..

Une initiative du PMU ce week-end

À Vincennes encore ce dimanche et aussi dans les Espaces courses de Paris sur les Champs et près de Beaubourg. Chaque parieur qui joue un minimum de 6 euros peut remporter de nombreux lots et voir mêmes 2000 euros indiqués sur leurs tickets...