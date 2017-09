+

Réagir

Nivard / Bazire, la lutte continue

Ils ont remporté chacun leurs quintés, JMB vendredi soir et Nivard dimanche. Ce dernier à 28/1, ce qui explique son geste victorieux au passage du poteau d'autant qu'il entraîne Arius du Douet le lauréat.

Pas si mal les vidéos

Anthony Barrier a sur 3 chevaux gagné une course, terminé 5e malheureux du quinté et 3e platonique du prix des Elites car distancé par la suite hélas. L'écurie de Pierre Levesque a terminé 3e du quinté et seul Vincent Martens n'a pas fait l'arrivée mais il est resté englué dans le peloton et est à reprendre.

Un succès sympathique

Celui de Joel Hallais comme entraîneur du vainqueur du Prix des Elites. A 70 ans il demeure une référence au trot et surtout au monté ou il est le détenteur des victoires dans le Cornulier avec 8 succès ..Et il continue de driver . Il sera en piste pour le GNT de Lisieux mercredi .

Un programme bizarre

Il y a eu peu de partants samedi à Auteuil mais ce mardi on note deux réunion d'obstacles simultanées à Compiègne et à Bordeaux pour les 6,7, et 8 ème courses! . A noter que la réunion une du quinté débute tôt à 12H .

Une bonne initiative

La communication du galop organise des rendez vous ce mardi matin et aussi mercredi avec quelques protagonistes de l'Arc. J'y serais pour vous indiquer les derniers potins ...