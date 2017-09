Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : l'une s'en va, l'autre arrive

1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 26 septembre 2017.

L'une s'en va, l'autre arrive

Comme attendu, Left Hand a quitté la liste des participants au Prtix de l'Arc de Triomphe pour disputer le Prix de l'Opéra alors que Enable, la grande favorite, non engagée au départ, devrait être supplémentée mercredi 27 septembre pour courir. Cela va coûter 120.000 euros au Prince Abdullah, mais une victoire dans l'Arc lui rapportera six à sept fois plus. Ils sont encore 19 engagés avant cette supplémentation mais deux ou trois O'Brien ne devraient pas courir.

Ils seront au départ

Alain de Royer Dupré m'a dit laisser One Foot In Heaven au départ ce matin à Chantilly. Son Galopeur est très bien, comme Zarak qui arrive sur la course avec de la fraîcheur. Plumatic sera bien au départ pour la casaque Wertheimer. Il vient de montrer le bout de son nez en terminant dauphin de Recoletos, qui lui ne courra pas. Il sera donc monté par Maxime Guyon. André Fabre aura trois partants dans la course, Plumatic, Doha Dream (avec Grégory Benoist) et Cloth Of Stars (avec Mickaël Barzalona). Enfin, Brametot a fait un bon travail à Deauville selon son jockey Cristian Demuro, qui craint surtout l'armada O'Brien.

Les Irlandais en conquérants

Je l'ai appris ce matin : les Irlandais ont réservé 20 boxes pour ce week-end de l'Arc, c'est dire qu'ils viennent en conquérants.

10ème étape du GNT à Lisieux ce mercredi 27 septembre

Il y 18 partants et un grand favori bien engagé (voir notre pronostic).

À oublier

L'arrivée du quinté d'obstacles de mardi 26 septembre à Compiègne, où tous les favoris ont sombré, notamment le 11, Mallorca, qui n'avait pas de gaz alors qu'elle restait sur une performance de choix. Bon, des explications ?