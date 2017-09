Prix de l'Arc de Triomphe 2017 : c'est fait pour Enable

1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 27 septembre 2017.

C'est fait pour Enable

La championne de John Gosden et Lanfranco Dettori a comme prévu été supplémentée par son propriétaire, le Prince Abdullah, pour disputer dimanche 1er octobre le Prix de l'Arc de Triomphe, dont elle est la grande favorite. Un pari à 120.000 euros mais qui se comprend puisqu'elle reste sur quatre succès par 20 longueurs d'avance au total. Cela porte à 20 le nombre des participants avant la clôture des engagements jeudi 28 septembre.

Aidan O'Brien devrait en garder cinq sur sept

C'est ce qu'il a confié à la correspondante de Paris Turf en Angleterre, Liz Price. Deux chevaux devraient donc sortir de la liste et c'est tout car il n'y a pas eu d'autres supplémentations. Ils devraient donc être 18 au départ de ce Prix de l'Arc de Triomphe 2017, ce qui est beaucoup ou bien selon les avis, et ce sera bien sûr le quinté avec une tirelire de 10 millions d'euros au PMU.

Le tirage au sort des places à la corde sur Equidia

Jeudi 28 septembre, à 21h, en direct de Colombes. À noter que de la pluie et du froid sont annoncés dimanche 1er octobre, hélas, à Chantilly.

Cantin de l'Eclair en bon favori

Il a justifié une cote très basse dans une étape du GNT, moins de 2/1, à Lisieux ce mercredi 27 septembre. Très tôt en tête, il a quand même dû s'employer à la fin pour résister à la belle attaque d'Anthony Barrier sur Vulcania de Godrel. À noter la déception de Vasco de Viette, la dernière minute, jamais en course, et la belle fin de parcours du roc Tiger Danover qui, à 50 m, a trotté plus vite que le gagnant.

Une bonne note en obstacle

Il d'appelle Demi Sang et c'est une nouvelle pépite de François Nicolle. Il a remporté nettement sa 2ème course de steeple avec David Gallon, mercredi 27 septembre à Auteuil, et n'en restera pas là je crois.