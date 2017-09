+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 30 septembre 2017.

Un nouveau jeu au PMU d'ici à la fin de l'année

C'est ce qu'a laissé entendre Xavier Hurstel, le PDG démissionnaire de l'entreprise qui était samedi matin l'invité de Bernard Poirette pour l'épreuve. Il s'est également félicité que les Japonais puissent de nouveau parier sur la course même si leur champion ne figure pas parmi les favoris.

Trois inters mais cinq chevaux analysés pour cette journée de dimanche dont quatre dans le quinté prix de l'Arc de Triomphe. Il s'agit évidemment des concurrents français et c'est un éclairage important pour faire les jeux puisqu'il y a une tirelire de 10 millions d'euros au PMU dans le quinté !

Un rappel pour l'événement

La course démarre à 16H05 avec 18 partants et l'arrivée en instantané sur RTL dès le poteau franchi ,ou juste avant, et le commentaire sur le 3210, le site et dans le 18h de Philippe Robuchon.

On ne le reverra sans doute pas dans l'exercice !

Alain de Royer Dupré fidèle à ses habitudes s'est montré très disponible pour commenter les présences de ses 2 chevaux dans l'Arc et notamment de Zarak le galopeur de l'Aga Khan. Il était ainsi en direct jeudi soir sur Equidia pour assister au tirage au sort des places à la corde et il a hérité du 18. Commentaire de l'intéressé : On m'avait dit que cela ne portait peut-être pas chance.

Un Prince peut en cacher un autre

Il y avait du beau monde au départ de la 1ère ,des galopeurs de la Reine d'Angleterre, et des Princes Aga Khan et Abdullah . C'est ce dernier qui s'est permis de l'emporter devant la Reine et l'Aga Khan. Un présage pour Enable ?

Pas très inspiré

Jean Bernard Eyquem qui pilotait la pouliche de Bertrand Belinguier l'ancien Président du PMU dans la 5e épreuve de Chantilly. À la corde dès le départ, il a cherché le passage toute la ligne d'arrivée pour terminer 5ème après l'avoir trouvé. Une tentative à effacer.

Un rappel :

Les portes de chantilly ouvrent à 11h ce dimanche mais la première a lieu vers 14 heures.