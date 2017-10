+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 30 septembre 2017.

Quelques envolées à la vente de l'Arc de Triomphe

Qui avait lieu samedi soir avec 25 sujets de qualité sur le ring. La vente a été très internationale. Le top a été acheté 900 000 euros. C'est Poets Dream un cheval allemand. Le français Silverwave a lui été vendu 500 000 euros 24 heures avant de disputer l'Arc avec sa participation dans la course donc. La moyenne a été élevée, en gros 240 000 euros par cheval.

Les cotes avant la course

Sans surprises Enable était à 2/1 devant les français Brametot et Zarak à 11/1 ! Ulysses était à 14, Satono Diamond joué par les japonais à 19/1, Order of Saint George à 13 et Winter à 16 !

La bonne pioche de Pierre Vercruysse

Il a remporté le Grand Prix de l'UET à Solvalla d'un rien avec Drole de Jet qu'il entraîne samedi soir. Bravo à lui.

Les chevaux français en pôle samedi à Chantilly

Ils ont finalement remporté la plupart des courses et Soumillon a fait un carton plein avec 3 victoires . C'est déjà ça de pris !

Antoine Griezmann et Kevin Gameiro sont de la fête

Les deux footballeurs étaient présents à Chantilly pour l'évènement. Le second est d'ailleurs originaire de Senlis tout près. Quant au premier, il achète des parts de chevaux, galopeurs et trotteurs.

Du monde malgré le temps maussade

Plusieurs milliers de spectateurs dont vraiment beaucoup de Britanniques étaient sur le champ et surtout près des buvettes !

De gros problèmes pour la presse radio

Avec des appariteurs qui ont bloqué la plupart des issues des cabines radio ! Alors que l'on est là pour transmettre l'événement. Décidément, les dirigeants hippiques ne méritent pas tant d'égards et on en tiendra compte prochainement.

Les Anglais et Irlandais meilleurs 2 ans

C'est un Godolphin piloté par James Doyle qui a remporté la palme chez les pouliches . Chez les mâles le succès est pour l'Irlandaise Happily que l'entourage avait engagé pour rencontrer avec une décharge les meilleurs poulains . Elle est douée, mais Olmedo second s'est bien comporté comme le laissait supposer dans une vidéo Christian Demuro.