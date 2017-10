Arc de Triomphe : quel avenir pour Enable ?

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 2 octobre 2017.

Quel avenir pour Enable ?

Une dernière course avant le haras ? Son entourage n'avait pas pris de décision dimanche soir. Elle a beaucoup couru ces derniers temps mais sa forme, on l'a vu dimanche, est intacte !

Christian Demuro a participé aux deux arrivées de ses galopeurs. Les 2 Royer ont eu du mal, hélas, de même que le Wertheimer dont le jockey a perdu sa cravache. Mais je pense qu'il n'aurait pas terminé dans les cinq premiers malgré tout. Rendez-vous vendredi soir prochain pour un quinté d'obstacles à Auteuil.

Demuro sur le podium avec P.-C. Boudot

Des jockeys ayant participé aux 7 étapes des Epiq E Séries du galop cette année. C'est bien sûr Dettori qui l'a emporté devant PC Boudot et le cavalier italien qui a quand même remporté les Poules d'Essai et Jockey club et terminé 5e de l'Arc. Bravo à lui.

Brametot , le meilleur 3 ans

C'est en effet le seul de sa génération à l'arrivée de l'Arc et il est bien sorti des boites cette fois ci. Olmedo bon second du Jean Luc Lagardère suivra lui l'exemple de son compagnon d'entraînement, la poule et le Jockey Club.

Les Britanniques et Irlandais ont tout raflé dimanche

Ils ont en effet remporté les 7 épreuves de la réunion, y compris la course de chevaux arabes. Mention évidemment à Aidan O Brien, qui a gagné ses 21 et 22es Groupes 1 de l'année. Le record d'Europe est depuis longtemps de 25 et il va sans doute le battre. 3 cavaliers français seulement ont fait les arrivées : Guyon , Boudot et Demuro.

Des enjeux au Pmu inférieurs à ceux de l'an passé

Si l'on en croit le très informé Sylvain copier de Paris Turf. On a notamment moins joué au Japon, où l'an passé 32 millions d'euros avaient été misés sur la course.