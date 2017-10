Plus de peur que de mal pour Fabrice Souloy, Enable au repos pour le moment

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 3 octobre 2017.

Plus de peur que de mal pour Fabrice Souloy

Il se trouvait dans l'Airbus A380 dont un des moteurs a explosé récemment et qui a été obligé de se poser avec ses 500 passagers en urgence au Canada. L'avion se rendait à Los Angeles. L’entraîneur, toujours interdit de travail en France jusqu'à la fin de l'année, était en vacances avec sa compagne.

Enable au repos pour le moment

Selon nos confrères de Paris Turf, Enable ne courra plus de la saison. Se pose maintenant la question de savoir si elle reviendra en piste en 2018. Son entraîneur John Gosden a beaucoup évoqué Trêve dans ses commentaires d'avant course et il peut avoir envie, comme "Criquette" Head de doubler la mise. Réponse l'an prochain, tout en sachant qu'il a aussi dans ses boxes un certain Cracksman.

Dettori relâche

Sur les réseaux sociaux, il a déclaré vouloir se reposer après sa belle victoire dans le Prix de l'Arc de Triomphe et il ne se remettra en selle que vendredi prochain. Bon, il en a les moyens.

2,6 millions de guinées pour un poulain

Soit près de 3 millions d'euros pour un fils de Dubawi qui était présenté yearling aux ventes de Tattersalls à Newmarket, en Angleterre. Après une longue bataille, c'est un membre de la famille de Dubaï qui l'a acquise. Espérons qu'elle va galoper.

Le désert après la foule

Triste mardi à Auteuil, où on se comptait sur les doigts de la main, y compris chez les journalistes. Les épreuves se sont déroulées sans entrain et même les top, Macaire et Nicolle étaient absents.