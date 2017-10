+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 4 octobre 2017.

Enable va recourir l'an prochain

C'est le site toujours bien informé Jour de Galop qui l'a annoncé le premier ce mercredi 4 octobre.Tout l'entourage de la lauréate du Prix de l'Arc de Triomphe était partant, comme je vous le laissais supposer hier d'ailleurs. D'une part, c'est super de retrouver cette championne en piste en 2018, et d'autre part c'est inquiétant pour nos représentants.

Beau succès pour Stéphane Wattel

Un entraîneur deauvillais ému par la victoire nette de Sacred Life dans un groupe 3 à Saint-Cloud ce mercredi 4 octobre. Il peut penser au Critérium International sur la même piste avec ce poulain de 2 ans invaincu et très doué. Sa superbe jument Against Rules a, elle, pris une belle 3ème place au niveau listed après avoir remporté le Grand Handicap de la Manche derrière une Royer-Dupré douée, Canndera, dont le cavalier Mickaël Berto a remporté son 1er succès à ce niveau.

Coolmore déchaîné

Associé à des Sud-Africains, le tandem a déjà beaucoup acheté à Deauville. À Newmarket, il a acquis ce jour un fils de Dubawi pour un peu plus de 2 millions d'euros et un autre poulain 1,5 million. Ça va pour eux.

Problèmes dans la diffusion du Turf et des journaux du groupe

Dans le Midi, à la suite d'un mouvement social dans une imprimerie. Cela fait une semaine et évidemment les éditeurs et les journalistes sont inquiets. Je les comprends.

Comment ont-ils osé ?

Ce n'est pas très gentil. Une pouliche de 3 ans qui dispute ce jeudi 5 octobre la 8ème et dernière course de Fontainebleau s'appelle L'Assaut Six. Évidemment, en contractant cela donne la saucisse. Pas très sympa, d'autant qu'elle est montée par mademoiselle Gourdain. Bon.