Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 6 octobre 2017.

Deux interviews pour le quinté de dimanche 8 octobre à Auteuil qui n'a réuni que 15 partants dont un de l'entourage du favori. À voir et revoir.

Zarak étalon en France l'an prochain

Le fils de Zarkava et de Dubawi, assez malheureux dans le Prix de l'Arc de Triomphe mais lauréat du Grand Prix de Saint-Cloud, fera la monte dans un des établissements de l'Aga Khan à un prix non encore annoncé. Il ne courra plus, donc, mais c'est un papier, vu ses origines, qui devrait séduire les éleveurs.

Brametot, lui, devrait retrouver la piste

Son entraîneur Jean-Claude Rouget a l'intention, puisqu'il sort mieux des boites, de lui faire courir les Champion Stakes à Ascot à la fin du mois. Sa 5ème place dans le Prix de l'Arc de Triomphe lui a donné un bon rating, loin toutefois de Enable, seulement qualifiée de 3ème cheval de l'année derrière une jument australienne et le galopeur américain Arrogate, qui appartient comme elle à Khalid Abdullah.

Le Prix de l'Arc de Triomphe en progrès

Selon ces mêmes ratings, les participants à la course ont fait monter sa qualité, et l'épreuve serait même la 1ère en Europe sur 2.400 m. Ce qui était officieux devient donc réalité.

Encore un mot sur l'Arc

L'an prochain le Prix de l'Arc de Triomphe aura lieu comme toujours le 1er dimanche d'octobre, et la mairie de Paris a décidé dorénavant que cette date sera celle de Paris sans voitures. Cela risque d'être dérangeant quand même pour les habitants de la capitale qui voudront se rendre dans le Bois de Boulogne !

Le 1 non partant dans le quinté de Vincennes vendredi 6 octobre

Il a été annoncé dans l'après midi et, hélas, les enjeux le comprenant sont transformés en d'autres rapports. Il s'agit du Prix Charley Mills.