+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 7 octobre 2017.

Nos vidéos

Deux interviews pour le quinté de dimanche 8 octobre à Auteuil qui n'a réuni que 15 partants dont un de l'entourage du favori. À voir et revoir.

Bold Eagle se décline au galop

Le yearling acheté 100.000 euros par Pierre Pilarski aux dernières ventes de Deauville a un nom qui a été accepté. Il va s'appeler Mr Bold, en hommage bien sûr à Bold Eagle. On lui souhaite une carrière similaire, même si ce sera difficile.

À propos de Yearling, Dubaï se lâche

Les frères Maktoum ont beaucoup acheté aux ventes anglaises de Newmarket, qui viennent de se terminer sur un chiffre d'affaires record. Ils ont ainsi acquis une fille de Galileo pour 4,7 millions d'euros. Elle se nomme Gloam et le fait est que les cheikhs qui avaient boudé l'étalon de Coolmore reviennent maintenant vers lui vu son succès.

Les préparatoires à Auteuil du grand week end de l'obstacle début novembre

Quatre épreuves sont ainsi au programme avec des champions qui préparent le grand jour. Des épreuves plus à voir qu'à jouer car il y a peu de partants hélas (voir édito).

Une actualité trot en sommeil

En attendant, dans un mois, le début du meeting d'hiver. J'ai tout de même noté une belle épreuve dimanche 8 octobre à Hambourg, en réunion 8 : le Grand Prix d'Allemagne, avec 14 partants dont les Français Dawana et Django Riff, drivé par Jos Verbeeck.

23ème groupe 1 pour Aidan O'Brien

L'entraineur irlandais a remporté ce samedi 7 octobre The Sun Chariot Stakes à Newmarket avec Rolly Poly. Il n'est plus qu'à deux victoires du record de groupes 1 dans une année et devrait le battre d'ici quelques semaines. Les trois Françaises engagées dans la course ont un peu déçu. La mieux classée, Usherette, a terminé 4ème. À noter que Lanfranco Dettori a été battu pour la victoire par Ryan Moore et qu'il a fini 2ème avec Persuasive.