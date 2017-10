1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 9 octobre 2017.

Les courses devraient échapper à une nouvelle taxation

La possibilité avait été évoquée il y a quelques jours en même temps que les yachts et les lingots. A priori, en n'en parle plus et c'est une bonne nouvelle par les temps hippiques qui courent. Les dirigeants des courses avaient néanmoins fait activer leurs relations parmi les parlementaires pour faire savoir que cette activité fait vivre 150.000 personnes et rapporte aussi de l'argent à l'État.

La lutte bat son plein entre Nivard et Bazire

Pour le Sulky d'Or, où plus que jamais le prochain meeting d'hiver va faire la différence. JMB a beau dire qu'il n'en fait plus une priorité, il aligne les victoires partout où il passe et les deux pros sont au coude à coude au nombre des succès. Affaire à suivre.

Quelques bonnes notes et de moins bonnes dimanche 8 octobre à Auteuil

Déception avec Aragorn d'Alalia, seulement 5ème du quinté dont il était le grand favori. Il a fait une grosse faute à la rivière des tribunes et, selon son cavalier, il aurait été plus dangereux sans cela. À reprendre je crois.



François-Marie Cottin est, lui, en grande forme. Son Bandit d'Ainay a donc remporté l'épreuve à 13/1. Il a aussi gagné la 8ème course avec Mayberry, à 10/1, et pris de bonnes places, notamment grâce à Curly Basc dans la belle épreuve du jour, en 6ème course, derrière Device et Alex de Larredya. À suivre.



Thomas Gueguen, très sympa dans notre vidéo, a remporté une autre course prometteuse pour le Prix La Haye Jousselin avec Bipolaire, qui a devancé Perfect Impulse (3ème) et So French (5ème), dont l’entraîneur se plaignait à juste titre du poids élevé qu'il devait porter. Mais c'est bien pour ce cavalier discret mais efficace.



Quant à la famille Papot, elle a retrouvé des couleurs, ce qui me fait plaisir également, en remportant une course et en prenant plusieurs places. Bravo à elle, qui ne cesse d'investir malgré une conjoncture difficile.