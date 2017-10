1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 10 octobre 2017.

Le jockey Anthony Deau est décédé

Il n'a hélas pas survécu à une chute en courses sur l'hippodrome de Mons dimanche 8 octobre. Il avait 47 ans et montait principalement en Belgique. Un accident qui rappelle combien ce métier de cavalier est dangereux.

Les Equi'days reviennent en Normandie

Avec moins d'animations, faute d'argent. La semaine prochaine, il y aura donc des courses principales à Deauville, Clairefontaine et Cabourg, et surtout auront lieu les ventes de yearlings d'octobre, qui sont devenues un second marché, après celui du mois d'août, très intéressant puisque de nombreux vainqueurs y ont été achetés. D'ailleurs, les origines présentées sont de plus en plus prestigieuses. Il y aura une trentaine de Le Havre et de nombreux Siyouni et Dabirsim sur le ring notamment.

Tiercé dans le désordre à Saint-Cloud

Mardi 10 octobre dans le Prix du Manoir, avec un rapport de près de 400 euros mais il fallait jouer huit chevaux, avec Zouk à 34/1. L'épreuve de ce mercredi 11 octobre à Enghien, le Prix du Pont des Arts, est originale avec 13 étrangers sur 16 concurrents : des Danois, Italiens, Suédois et Norvégiens qui devraient faire l'arrivée. Reste à savoir lesquels.

Aubrion du Gers contre Anna Mix

Ce sera dimanche 15 octobre à Beaumont-de-Lomagne, dans le Tarn-et-Garonne. Voilà un nouveau beau match pour Aubrion du Gers, le champion de Jean-Michel Bazire, qui présentera en piste vendredi 13 octobre Belina Josselyn. On en reparlera.