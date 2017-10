De Bon Cœur de retour à Auteuil, Toujours des problèmes de partants au galop

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 13 octobre 2017.

Pas de vidéos ce week-end

Pour cause de congés, mais un rendez-vous pour ceux qui le souhaitent : quelques mots sympathiques de Jean Rochefort, qui avait été le rédacteur en chef du "Journal Inattendu" sur RTL en direct de Longchamp en 2003, à la veille de la victoire de Dalakhani dans le Prix de l'Arc de Triomphe. Il y évoquait sa passion du cheval et de l'élevage. Ce sera à 18h20 samedi 14 octobre dans le journal de Philippe Robuchon, et ce alors que les obsèques du comédien ont eu lieu ce vendredi 13 octobre.

Toujours des problèmes de partants au galop

Ils ne seront hélas que quatre au départ du Prix du Conseil de Paris, dimanche 15 octobre à Chantilly. C'est vraiment dommage.

Au trot, c'est la rentrée des classes

Plusieurs vedettes de Vincennes devaient disputer vendredi 13 octobre une épreuve à Laval, non diffusée curieusement par Équidia : Bellissima France, la lauréate du Prix de Cornulier, Belina Josselyn, dauphine de Bold Eagle dans le Prix d'Amérique, Akim du Cap Vert et Voltigeur de Myrt. Je vous en donnerais tous les commentaires samedi 14 octobre.

Des députés et sénateurs en visite à Grosbois

Une dizaine ont fait le déplacement jeudi 12 octobre, à l'initiative du trot et d'Anne-Catherine Loisier, la sénatrice de la Côte-d'Or qui co-préside le groupe cheval au Parlement. Une opération de lobbying pour les sensibiliser à ce milieu qu'ils connaissent mal.

De Bon Cœur de retour à Auteuil

Samedi 14 octobre. La jument de François Nicolle était invaincue avant sa chute en juin dans la Course de Haies des 4 ans. Elle revient en piste dans un lot à sa mesure et devrait reprendre sa marche en avant avec James Reverley dans la 4ème épreuve du jour, le Prix Pierre de Lassus.