Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 14 octobre 2017.

4 seulement dans le Grand Prix de Paris à Chantilly

Un groupe 2 dimanche qui offrait pourtant 5000 euros au 5e et encore 2 chevaux ont été supplémentés ! Le gagnant empochera lui 74000 euros ! Vendredi il n'étaient que 3 au départ d'un autre groupe 2, le Critérium de Maisons Laffitte. Un problème, docteur ?

Retours en pistes réussis pour

C'était vendredi soir à Laval, la reprise pour quelques vedettes du trot à 1 mois maintenant du début du meeting d'hiver. Dans une épreuve Pmh, qui comme vous l'avez bien dit, aurait méritée d'être retransmise plutôt que les courses étrangères ! C'est le 9 ans Voltigeur de Myrt qui s'est bien imposé sous la poigne de Lorenzo Donati.



Il a devancé Akim du Cap Vert et Astor du Quenne le Guarato de service. Belina Josselyn tout en terminant bien n'a fini que 5e et Bellissima France, la lauréate du Cornulier, 12e et dernière. Bon, ce n'est pas sa spécialité et tous ces trotteurs ont maintenant quelques semaines pour peaufiner leurs conditions.



De son coté Bird Parker, déjà bien en forme, dispute ce dimanche en Allemagne la 4e étape du Tour Européen du Trot contre des concurrents sympathiques à l'image de Swedishman et Uppercut de Manche. Il est drivé comme la dernière fois par Jos Verbeeck.

De Bon cœur évidemment

Elle a crevé l'écran pour sa réapparition . La championne de François Nicolle s'est imposée facilement ce samedi dans le prix Pierre de Lassus . C'était sa rentrée après une chute et de nombreuses victoires . Son entourage peut voir l'avenir en rose cet automne ..