Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 15 octobre 2017.

Fairyland out pour le meeting d'hiver

Mauvaise nouvelle donc pour son entraîneur Jacques Bruneau et pour son driver Matthieu Abrivard. Le jeune trotteur, qui vient de remporter une belle épreuve en nocturne à Vincennes, a un souci de santé qui nécessite des soins pendant plusieurs semaines. Il va donc être sur la touche et il a été décidé avec lui de faire l'impasse sur les courses de Vincennes où il aurait pu, comme d'autres, prétendre à être dans les meilleurs de sa promotion.

La fille d'Olivier Peslier en piste à son tour

La jeune Mégane Peslier va monter pour la première fois en courses, ce lundi à Clairefontaine. Ce sera dans la 1re épreuve. Elle va piloter le 5 Magicienmakemyday entraîné par David Smaga. Elle a obtenu sa licence en juillet dernier et on lui souhaite le meilleur bien entendu même si elle n'est pas favorite de l'épreuve mais cela va venir.

One Foot In Heaven déçoit

Il était le favori de la course à 4 du Prix du Conseil de Paris à Chantilly dimanche et il n'a terminé que 3e derrière Traffic Jam, piloté par le très cool Pasquier et Akihiro. Le fils de Pride a attendu mais n'a pu revenir sur les leaders. Un mauvais automne pour son entourage qui en espérait mieux. À voir pour la suite de sa carrière, car il a 5 ans.

Chantilly ferme

C'était la dernière de l'année ce dimanche sur l'hippodrome où l'affluence était normale sans plus, mais il y avait en revanche beaucoup de monde pour le salon des Plantes qui avait lieu au même moment et presque au même endroit. L'an prochain, un rappel, l'Arc se disputera à Longchamp.

Des outsiders à l'arrivée du quinté

La course était ouverte et ce ne sont pas ceux que l'on attendait qui se sont montrés les plus percutants. Je n'ai ainsi pas compris la course de la dernière minute Sarendam. Il aime aller devant et a passé l'épreuve en dernière position avant de faire un petit bout tardif dans la ligne d'arrivée.