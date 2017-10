Jean-Michel Bazire admiratif d'Aubrion du Gers

1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 16 octobre 2017.

JMB admiratif d'Aubrion du Gers

Il a ainsi déclaré après le succès de son champion hongre dans le 40e Grand Prix du Sud-Ouest dimanche 15 octobre que c'est le meilleur cheval qu'il ait entraîné ! Et ce alors qu'il a remporté de belles épreuves avec son écurie ! À 7 ans, il va lui apporter d'autres satisfactions, c'est sûr, et le même Bazire de donner rendez vous pour le Prix d'Amérique 2019 ! Une blague, car les hongres ne peuvent le disputer ou une info pour ce qui pourrait arriver ? À suivre.

Jos Verbeeck se balade avec Bird Parker

Il a remporté l'étape du Tour européen du Trot devant le brave Swedishman. Tous deux s'entendent bien et vont disputer prochainement la finale avec des ambitions.

Mégane Peslier 3e pour ses débuts

La fille d'Olivier Peslier s'est bien débrouillée dans la 1re course de Clairefontaine. En tête au début de la ligne d'arrivée, elle a lutté jusqu'au bout pour la victoire, devancée seulement par deux chevaux allemands. Elle a le sens du train de son père et avec un peu plus d'expérience une belle carrière devant elle.

Un quinté de presque favoris à Enghien

La victoire est revenue à la dernière minute et seul le 5e piloté par Dominique Locqueneux a surpris. Il faut dire que le driver ne se voyait pas de chances dans la presse, comme quoi il faut se méfier des déclarations de certains.

Soumillon en veut

Il a remporté 2 nouvelles courses à Clairefontaine et en est à 232/233 victoires pour un record de 300 à aller chercher.