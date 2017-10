PMU : Alain Resplandy-Bernard en poste pour 6 mois

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 18 octobre 2017.

Alain Resplandy-Bernard en poste pour 6 mois

Selon les infos du PMU, après le départ début novembre de Xavier Hurstel, son numéro 2 sera le nouveau PDG de l'opérateur à titre transitoire et pour une durée maximale de 6 mois, jusqu'à la nomination d'un nouveau président qui est activement recherché, on s'en doute.

With You a tout d'une championne

With You avait ébloui pour ses débuts à Saint-Cloud. Elle a confirmé mercredi 18 octobre à Deauville en s'imposant dès sa seconde sortie dans un groupe 3, le Prix des Réservoirs. Elle l'a fait de bout en bout. Freddy Head tient en elle à coup sûr une championne destinée à courir la Poule d'Essai des Pouliches, dans un premier temps, au printemps 2018. C'est la sœur de We Are, qui appartient à George Strawbridge, comme son aînée.

Il fallait miser sur les drivers

Le tiercé, dans cette 11ème étape du GNT à Saint-Galmier, ne paye pas puisque ce sont les trois favoris qui l'ont composé, à savoir Éric Raffin, Thierry Duvaldestin et Franck Nivard. Dans une période d'incertitude, cela fait du bien. À noter que Franck Nivard, après cette course près de Saint-Étienne, a filé à Reims pour driver les dernières de la soirée.

Départ en fanfare aux ventes de Deauville

Le record de la vente pour octobre a été battu à trois reprises mardi 17 octobre pour finalement se fixer à 500.000 euros pour une fille de Dabirsim, Niamour Eternel, acquise par des Anglais. Godolphin, l'entité de Dubaï, s'est offert quatre yearlings, dont un fils de Siyouni à 420.000 euros, et les Irlandais de Coolmore ont acheté encore et toujours une fille de Galileo pour 400.000 euros. Une trentaine de yearlings ont, au total, dépassé les 100.000 euros, surtout grâce à des acquéreurs internationaux même si Jean-Claude Rouget, notamment, a encore été très actif.