Trophées du GNT : Bazire et Nivard seront absents du palmarès final

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 19 octobre 2017.

Théo Bachelot prend son joker

Ce vendredi 20 octobre à Clairefontaine, avec surtout une bonne chance, je crois, dans la 3ème course où il pilote un 2 ans estimé par Stéphane Wattel. À suivre.

Beau match dans le quinté de samedi à Caen

Ce sera une belle journée de sport avec le Champions Day à Ascot (voir notre édito) et le Prix de la Ville de Caen, qui sera le quinté sur une longue distance où Cantin de l'Éclair sera opposé à Traders, qui devra lui rendre 25 m. Ce sont deux champions que l'on va revoir tout l'hiver à un bon niveau bien sûr. Rendez-vous vendredi après-midi pour découvrir notre pronostic.

Wootton confirme

Il avait causé une belle impression cet été pour ses débuts à Deauville. Confirmation sur la même piste jeudi 19 octobre dans la 3ème course, mais pas pour le même propriétaire puisqu'il a été acheté depuis par l'écurie Godolphin. Il s'est de nouveau imposé facilement. Avec With You, ce sont deux jeunes pousses que l'on reverra avec plaisir l'an prochain.

Exposition sympa à Clairefontaine

Celle d'une artiste peintre que j'ai découvert cet été, Sylvette Le Goff, qui expose ses œuvres ce vendredi sur l'hippodrome. C'est bien.

Lutte encore vive pour les trophées du GNT

À trois réunions de la fin pour 2017, Tiger Danover, encore malheureux à Saint-Galmier mercredi 18 octobre (sa 10ème place ne reflète pas sa fin de course) est en tête chez les chevaux, devant notamment Violine Mourotaise. David Thomain est botte-botte chez les drivers avec Éric Raffin, alors que chez les entraîneurs Stéphane Provoost a fait le trou sur Christian Bigeon. À noter que pour une fois Jean-Michel Bazaire et Franck Nivard seront absents du palmarès final.